"1004, 7942" SKT, 올해 첫 ‘골드번호’ 추첨행사

[아시아경제 조슬기나 기자]SK텔레콤은 올해 첫 ‘골드번호’ 추첨행사를 시행한다고 17일 밝혔다. 이번에 추첨하는 ‘골드번호’는 9가지 유형이며, 총 5000개다.

골드번호는 휴대폰 번호 뒤 4자리가 1000, 2222, 0033처럼 특정 패턴이 있거나, 국번과 동일한 번호(1234-1234) 또는 1004, 7942 등 특정한 의미로 구성된 번호를 말한다. 기억하기 쉽고, 번호가 갖는 높은 상징성 등으로 고객들에게 인기가 높다. 작년 하반기에 진행한 골드번호 추첨행사에서 평균 경쟁률은 13 대 1, 가장 높은 번호의 경쟁률은 2549 대 1에 달했다.

골드번호를 원하는 고객은 17일부터 28일까지 SKT 공식인증 대리점과 T다이렉트샵(shop.tworld.co.kr)에서 응모 가능하다. 타 통신사 이용 고객도 1인당 최대 3개 번호까지 응모할 수 있다.

당첨 결과는 6월 9일 발표 예정이다. SK텔레콤 공식인증 대리점과 T다이렉트샵에서 확인할 수 있다. 당첨 고객은 문자로 당첨 사실을 확인 후 6월 10일에서 6월 25일 사이에 공식인증 대리점과 T다이렉트샵에서 번호를 변경할 수 있다. 골드번호를 이미 사용 중이거나 최근 1년 사이에 취득 이력이 있는 고객은 응모할 수 없다.

