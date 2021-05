"AI로 수학문제 푼다" 인공지능 그랜드 챌린지 5차대회 참가팀 모집

[아시아경제 조슬기나 기자]과학기술정보통신부는 ‘인공지능(AI) 기술을 활용해 주어진 수학 문제를 해결하라’를 주제로 한 ‘인공지능 그랜드 챌린지’ 5차대회 1단계 참가팀을 17일부터 6월 15일까지 모집한다고 밝혔다.

AI 그랜드 챌린지 대회는 제시된 문제를 해결하기 위해 참가자들이 자발적으로 진행한 사전 연구를 바탕으로 실력을 겨루는 도전·경쟁형 연구개발(R&D) 경진대회다. 기존 사업계획서 검토 위주의 평가방식을 벗어나, 연구역량만으로 연구 수행기관을 선발한다.

이번 5차 대회는 기초과학분야 난제 해결, 사람의 명령에 따른 자동 코딩 등에 활용할 수 있는 기반 기술 확보를 위해 2022년까지 2년간 총 3단계로 진행된다. 그 시작을 알리는 이번 1단계 대회는 ‘텍스트로 구성된 서술형 수학문제의 풀이과정과 해답을 제시하라!’라는 문제가 출제된다. 전 단계를 한국전자기술연구원(KETI)이 전담 운영한다.

참가자들은 1단계 참가자 모집기간인 5월 17일~6월 15일 홈페이지(www.ai-challenge.kr)를 통해 대회 참여 의향서를 제출하고, 공고된 세부문제정의서 및 유형별 샘플 데이터를 바탕으로 자발적인 사전 연구를 진행한다.

사전 연구를 통해 개발된 인공지능 모델을 6월 16~18일 온라인으로 개최되는 1단계 대회에 제출하면 채점 및 재현성 검증과정을 거쳐, 6월 30일에 최종 순위가 발표될 예정이다. 대회 결과에 따라 상위 20개팀에게는 팀별로 2단계 대회를 준비할 수 있는 후속연구비가 2억 3700만원 이내(총 47억5000만원 규모)로 지원된다.

2단계 대회는 기존 대회인 3·4차대회(3단계)와 함께 올해 11월에 개최될 예정이다. 2단계 대회를 포함한 매 단계마다 신규 참가자의 도전이 가능하도록 참여기회가 개방된다.

송경희 과기정통부 인공지능기반정책관은 "수리적 논리구조를 갖추고 종합적으로 이해·판단할 수 있는 고도화된 인공지능 기술을 확보하고, 인공지능 분야 연구자들이 선의의 경쟁을 통해 한 단계 더 성장하여 연구생태계가 더욱 활성화 되는 기회의 장이 될 것"이라고 강조했다.

세부내용은 인공지능 그랜드 챌린지 홈페이지(www.ai-challenge.kr)를 통해 확인할 수 있다.

