전남대병원 ‘위암 수술 잘하는 병원’ 입증

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교병원이 최근 위암 적정성 평가에서 100점 만점을 받아, 5회 연속 최우수 등급을 기록하며 ‘위암 수술 잘하는 병원’의 명성을 이어가고 있다.

16일 전남대병원에 따르면, 건강보험심사평가원(이하 심평원)은 지난 2019년 원발성 위암 1~4기로 진단받아 내시경 절제술, 위절제술을 받은 만 18세 이상 입원환자를 치료한 전국 208개 의료기관을 대상으로 제5차 위암 적정성 평가를 실시했다.

이번 평가에서 전남대병원은 100점을 획득, 최우수등급인 1등급을 기록했다.

이로써 전남대병원은 지난 2014년 심평원의 첫 평가 이후 2015~2017년에 이어 5회 연속 최우수 등급 행진을 펼치면서 위암 수술 최고의 병원임을 입증했다.

심평원은 국내 암 발생률 1위인 위암에 대한 치료가 적절하게 이뤄지고 있는지를 평가하고, 평가결과를 제공함으로써 국민이 병원을 선택하는데 필요한 정보를 제공하기 위해 적정성 평가를 시행하고 있다.

이번 평가는 구조·과정·결과 3개 부문에 총 13개 지표를 기준으로 했으며, 전남대병원은 모든 평가 항목에서 최고점인 100점을 획득했다.

