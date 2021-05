LG CNS, 금융사 마이데이터 플랫폼 사업 본격화

[아시아경제 부애리 기자] LG CNS가 마이데이터 사업을 추진하는 금융사를 대상으로 플랫폼 구축 사업을 본격화한다고 16일 밝혔다.

LG CNS는 지난해 말부터 현재까지 카드, 은행, 증권 등 다양한 금융권의 마이데이터 플랫폼 구축 사업을 연이어 수주했다. 최근 5년간 20회 이상 금융 차세대 시스템을 구축한 바 있다.

마이데이터 서비스는 올 8월 전국민을 대상으로 시작된다. 마이데이터는 금융사, 통신사, 온라인 쇼핑몰, 전자금융사 등 곳곳에 흩어진 고객 데이터를 모아 한 눈에 파악하고 관리할 수 있도록 돕는 서비스다.

마이데이터 사업자는 고객의 제공 동의를 거친 다양한 데이터를 수집하고, 데이터 분석을 통한 새로운 서비스를 제공하게 된다. 지난 1월 28개 업체가 마이데이터 사업자 1차 허가를 획득했으며, 지난달에는 31개 업체가 2차 허가를 신청했다.

LG CNS는 마이데이터 사업자 허가를 받거나 신청한 업체들의 마이데이터 플랫폼을 구축하고 있다. 특히 금융사를 대상으로 사업을 진행한다.

LG CNS는 고객사의 요구에 따라 마이데이터 플랫폼을 새로 구축하는 시스템 통합(SI) 형태, LG CNS가 자체 개발한 마이데이터 플랫폼을 솔루션 구매 형태로 제공하는 방식 모두 서비스한다. 클라우드 기반 구독료 방식인 서비스형 소프트웨어(SaaS) 형태도 준비하고 있다.

LG CNS는 ▲본인인증, 신용정보 제공 동의 ▲데이터 제공사로부터 데이터 전송·수집 ▲고객 맞춤형 서비스 생성을 위한 데이터 분석 등 마이데이터 플랫폼 기능을 구현한다.

LG CNS는 고객 신용정보를 보유한 금융사들이 고객들로부터 데이터 제공 동의를 받고 안전하게 관리할 수 있는 시스템을 만든다. 그 다음 데이터 제공사와 마이데이터 사업자 간에 데이터를 전송하고 인증하는 체계를 구축한다. 이를 통해 마이데이터 사업자는 고객의 신용정보, 은행·카드 사용 정보, 통신·스마트폰 사용 정보, 쇼핑몰 결제 정보 등을 수집할 수 있다. 데이터 제공에 동의한 고객들에게 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 LG CNS가 수집 데이터 분석 플랫폼을 구축한다.

고객들은 마이데이터를 통해 재무관리, 효율적인 카드 사용, 자산 대비 소비 코칭, 생활 맞춤 대출 서비스, 보험 상품 비교, 부동산 정보 제공, 쇼핑 상품 추천 등을 서비스 받게 된다.

LG CNS는 금융보안원의 마이데이터 테스트베드 플랫폼도 구축했다. 마이데이터 사업자와 데이터 제공사 모두 마이데이터 테스트베드 위에서 안전하고 원활한 데이터 인증과 전송 과정을 테스트하고, 표준 API에 따른 개발 가이드를 받을 수 있다.

LG CNS는 마이데이터 플랫폼을 구축한 고객사들과 함께 '마이데이터 테스트 얼라이언스(MTA)' 결성을 준비 중이다. 오는 8월 마이데이터 서비스 정식 출시 전 실제 서비스와 유사한 테스트가 진행될 수 있도록 협업을 주도할 계획이다.

홍승용 LG CNS DTI사업부 금융이노베이션 담당은 "마이데이터의 핵심인 안전하고 투명한 개인 신용정보 관리에 만전을 기할 것"이라며 "인공지능(AI) 기술을 활용한 데이터 분석, 다양한 부가가치를 더한 서비스를 제공하며 마이데이터 산업 활성화에 기여할 것"이라고 밝혔다.

