공간정보, 핵심 산업으로 육성…2025년 매출 13조 목표

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 향후 5년간 공간정보산업을 디지털 경제의 핵심 기반 산업으로 육성하기 위한 '제3차 공간정보산업 진흥 기본계획(2021∼2025)'을 확정했다고 16일 밝혔다.

공간정보는 초연결-초지능-초융합이 구현될 4차 산업혁명 시대에 현실과 가상을 연결하는 기반이다. 한국판 뉴딜을 중심으로 모든 산업의 디지털 전환과 기술·정보의 융·복합이 빠르게 진행 중인 상황에서 중요성이 높아지고 있다.

3차 공간정보산업 진흥 기본계획에서는 2025년까지 공간정보산업 매출액 13조원, 공간정보 분야 국가경쟁력 7위권 진입 목표를 달성하기 위해 추진전략과 추진과제를 제시했다.

우선 아이디어 공모전, 기술 경연대회 등으로 매년 30개사 이상 유망 창업기업을 발굴해 업무공간·데이터·창업 컨설팅 등을 종합적으로 지원한다. 2025년까지 50억원을 목표로 창업기업 생존과 장기적 성장을 지원하기 위한 창업 투자 펀드 조성을 추진한다.

공간 빅데이터 분석 플랫폼 등을 통해 공공·민간의 수요에 맞는 데이터 분석기능 제공을 확대하고, 창업·중소기업의 데이터 구매를 지원하기 위해 '공간정보 데이터 바우처'를 운영할 계획이다.

융·복합 서비스 창출을 지원하기 위해 위성·항공·드론 등 다종영상의 민간개방을 확대하고, 위성정보와 각종 통계를 융·복합해 분석할 수 있는 플랫폼을 구축한다.

아울러 공간정보의 수집·가공을 정밀화·자동화·실시간화 하는 기술을 국가 연구개발(R&D) 사업으로 개발해 한국판 뉴딜의 핵심과제의 하나로 추진하는 '디지털 트윈국토'를 고도화한다.

공간정보 전문지식과 인공지능(AI)·드론 등 신기술 지식을 겸비한 인재 육성을 위해 융·복합 학과, 커리큘럼, 기술자격 신설 등 교육 인프라도 강화한다.

남영우 국토부 국토정보정책관은 "3차 공간정보산업 진흥 기본계획을 발판으로 산업계에 실질적으로 도움이 되는 세부 실천과제를 발굴해 나가겠다"며 "공간정보 분야의 한국판 뉴딜 사업 성과가 조기에 가시화될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 했다.

