[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 스승의 날을 맞아 15일 오후 청소년 자율문화공간 선유다락에서 영등포구가 운영하는 아동·청소년·다문화 기관 선생님들께 감사의 마음을 담아 꽃다발을 전달하고 소통하는 시간을 가졌다.

채현일 영등포구청장은 “스승의 날을 맞아 제자를 위해 따뜻한 눈길을 보내 주시는 이 땅의 모든 선생님들께 감사와 존경의 마음을 전한다”며 “정신없이 바뀌는 세상이지만 스승에 대한 존경과 제자를 향한 애정만큼은 영원토록 변치 않기를 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr