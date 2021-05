[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 임명을 강행한 배경에 김정숙 여사가 있다는 황보승희 국민의힘 의원의 의혹제기에 유감을 표했다.

정만호 청와대 국민소통수석은 14일 "황보 의원의 근거없는 의혹제기에 강력한 유감을 표한다"며 "제1야당 국회의원으로서 최소한의 품격을 지켜주시길 바란다"고 밝혔다.

황보 의원은 이날 보도자료를 통해 "임 장관 임명 강행 뒤에는 영부인 김 여사가 있다는 얘기도 나온다"며 의혹을 제기했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr