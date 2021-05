라온피플 “1분기 흑자전환, 매출도 50% 급증”

AI 머신비전 사업 매출 372% 증가… 실적 상승 견인

AI 전문기업 라온피플(대표 이석중)은 1분기 보고서(별도 기준)에서 매출은 61억원으로 전년 동기 대비 50% 이상 증가했으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 2억원과 3억원으로 흑자전환에 성공했다고 14일 공시했다.

라온피플은 AI 머신비전 사업 분야의 매출이 전년 동기대비 372% 이상 성장하면서 AI 관련 사업을 주축으로 실적 상승을 견인했으며 코로나와 집합금지 여파로 주춤했던 카카오 VX 골프센서 매출 역시 100% 이상 증가하면서 흑자전환에 성공하는 등 AI 선도 기업으로 위치를 확고히 하고 있다.

특히 라온피플은 1분기 호실적에 이어 향후 AI와 관련한 매출확대와 비전이 더욱 기대된다고 설명했다.

올해 초 라온피플은 현대글로비스와 AI 자동차 검사 솔루션 계약을 체결하면서 세계 최초로 완성차 AI 검사 사업 상용화를 이끌어냈다. 내연 자동차는 물론 추후 물량이 확대될 것으로 기대되는 수소차와 전기차 등 다양한 차종의 외관 검사가 가능한 만큼 지속적으로 매출이 증가할 것으로 전망된다.

또 2차전지 AI 검사 사업도 기대되는 부분이다. 전기차 등 스마트 모빌리티 산업이 확대되고 바이크, 드론, 로봇, 스마트폰 등 각종 가전에 이르기까지 2차전지 적용 분야가 다양해지면서 관련 AI 검사에 대한 기업들의 요구가 증가하고 있는 추세다.

여기에 2차전지 특성상 단순한 룰기반 검사나 육안 검사로 세밀한 부분까지 확인이 어렵기 때문에 AI 검사로 대체되고 있어 사업 확대가 기대되는 부분이다.

이와 관련 라온피플 관계자는 “개별 사업 이외에도 정부 그린뉴딜 정책과 맞물려 관세청 AI 융합 불법 복제품 판독시스템 사업을 비롯한 자율주행 AI 인프라 솔루션, AI 의료 및 헬스케어, 스마트 농축산 사업 등 정부 주도의 굵직한 사업을 진행하고 있다”며 “정부뿐만 아니라 다양한 기업들이 여러 사업분야에서 AI 솔루션 도입을 확대하고 있어 지금보다는 앞으로의 매출 확대가 기대된다”고 말했다.

이 관계자는 또 “미국을 비롯한 국내외 AI 기술특허를 지속적으로 취득함으로써 글로벌 시장에서 진입장벽을 높이고 기업경쟁력을 강화하고 있기 때문에 향후 라온피플의 기업 가치는 더욱 높게 평가받을 것”이라고 덧붙였다.

