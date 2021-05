제1기 ‘송송파파 청년서포터즈’ 발족... MZ세대 감성 활동 시작

반짝이는 아이디어로 송파 홍보할 ‘송송파파 청년서포터즈’ 20명 발대식 개최...▲송파둘레길, 송파쌤 역점사업 ▲문화예술 현장 취재 등 다양한 홍보미션 수행

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 13일 송파의 문화, 정책사업 등을 반짝이게 홍보할 ‘제1기 송송파파 청년서포터즈’의 발대식을 개최했다.

‘송송파파 청년서포터즈’는 온·오프라인 활동을 통해 송파의 특색 있는 문화·축제·등 다양한 소식을 직접 취재해 생생하게 전달, 구의 정책·사업 등에 대해 창의적이고 감각적인 아이디어를 가미하여 구정정책을 홍보하는 역할을 하게 된다.

이날 발대식은 제1기 송송파파 청년서포터즈에게 위촉장을 수여, 팀별 홍보주제 발표회와 오리엔테이션을 진행했다.

앞서 구는 20세 이상 35세 이하의 송파구민, 송파구 소재 대학생 등을 공개 모집, 서류심사를 통해 최종 20명을 선발했다.

제1기 송송파파 청년서포터즈는 올 한 해 동안 구의 특색 있는 문화, 정책 사업 등에 대해 창의적이고 감각적인 아이디어를 가미, 홍보 콘텐츠 제작 및 체험행사 참여 등 온·오프라인 활동을 통해 우리구를 대표하는 홍보 서포터즈로서 역할을 톡톡히 해낼 예정이다.

특히, 첫 번째 홍보미션으로 향후 2개월 동안 ▲송파둘레길 ▲송파쌤 ▲송파 도시브랜드 ▲전통시장 ▲ICT청년창업지원센터 등 주요 역점사업과 문화·예술 현장 등을 직접 방문·취재, 홍보아이디어를 제안하고 콘텐츠 제작에 참여한다.

또 활동기간 동안 구민의 최근접 거리에서 구에 대한 의견을 모아 건의, 주요 정책에 대한 네이밍 제안 및 구 대표축제와 전시·박람회 등 현장 홍보 활동 등을 병행할 계획이다.

박성수 송파구청장은 “송파를 대외적으로 홍보하려는 뜨거운 열정과 재기발랄한 아이디어를 가진 20명의 청년서포터즈들과 함께 하게 돼 무척 든든하다”며 “앞으로 구민과 가깝게 소통하며 송파의 다양한 매력을 흥미롭게 전달하는 활동을 기대한다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr