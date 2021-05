[아시아경제 정동훈 기자]경찰이 부동산 투기 혐의를 받는 경기도 구리시청 소속 공무원들에 대한 강제수사에 착수했다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 14일 오전 9시께부터 소속 공무원의 부동산 투기 혐의와 관련해 구리시청, 피의자들의 주거지 등 5개소를 압수수색했다고 밝혔다.

경찰은 구리시청 공무원 등이 구리시 사노농 일대에 조성되는 'E-Commerce 물류단지' 개발정보를 사전에 취득하고, 개발예정지 부근 토지 등을 매입한 혐의(부패방지법, 부동산실명법위반)에 대해 수사를 진행해 왔다.

경찰은 확보한 자료를 토대로 관련자 조사를 진행할 예정이다.

