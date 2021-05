관악구, 서울 자치구 최초 ‘도시형소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업’ 공모 선정

신사·조원·미성동 일대 집적지구 지정, 소공인 조직화 및 경쟁력 제고 기반 마련...3년 간 총 19억6600만 원 투입, 의류봉제 산업 지속성장 생태계 조성

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 13일 중소벤처기업부(이하 중기부)에서 공모한 ‘도시형소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업’에 서울시 자치구 최초 신청해 최종 선정되는 쾌거를 이뤘다.

‘도시형소공인 집적지구’란 ‘도시형소공인 지원에 관한 특별법’에 따라 같은 업종의 도시형소공인 수가 행정구역별 기준(특별시의 읍?면?동 50개 이상)을 상회, 지자체장이 신청, 중소벤처기업부장관이 지정한 지역이다.

‘도시형소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업’은 소공인의 조직화와 협업화를 유도, 집적지구 활성화와 경쟁력 제고를 위해 공동기반시설 구축을 지원하는 사업이다.

구는 신사동?조원동?미성동 일대에 집적해 있는 의류봉제 소공인(이하 소공인)을 대상으로 해당 일대를 집적지구로 신청, 집적지구의 활성화를 위한 3년간의 연차별 계획을 수립했다.

또 집적지구 내 남부순환로 1517-1(신사동 소재) 건물 2,3층에 소공인들의 수요를 반영해 ▲재단실?CAD실 ▲교육실?개발실 ▲공동작업장?샘플실 등을 갖춘 공동기반시설을 구축할 예정이다.

구는 이번 공모사업 선정을 위해 지난해 11월 소공인 집적지구 지정 및 공동기반시설 구축 연구용역을 실시, 타 지자체 집적지구 우수사례 벤치마킹, 현장의 실질적 수요 반영을 위한 소공인 수요조사를 실시해 사업계획서를 작성했다.

이밖에도 서울시, 서울산업진흥원, 서울신용보증재단 등 유관기관 및 사단법인 관악패션봉제협회, 관악구상공회, 관악구소상공인연합회, 관악구 신사?조원?미성동 주민자치위원회 등 유관단체와 의류봉제 소공인 활성화를 위한 업무협약을 맺고 원활한 사업 추진 발판을 마련했다.

이후 구는 지난 4월1일 공모신청을 통해 1차 서류평가, 2차 현장평가, 3차 발표평가를 거쳐 최종 선정됐다.

구는 공모 선정으로 지원받는 국비 7억4100만 원과 시비 7억3500만 원, 구비 4억9000만 원, 총 19억6600만 원 예산을 투입해 공동기반시설 구축 및 운영 등 집적지구 활성화를 위한 사업에 만전을 기할 예정이다.

더불어 구는 소공인 집적지구 공동기반시설 구축 사업과 의류봉제 지원사업을 올해 서울시 공모에 선정된 서울형 의류제조 협업화 지원사업 및 작업환경 개선사업과 연계?추진해 양 사업의 시너지를 극대화할 방침이다.

박준희 관악구청장은 “이번 공모사업 선정으로 침체된 의류봉제 산업이 다시 한번 지역경제의 중심으로 도약할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 의류봉제 소공인의 자생력 및 경쟁력 강화를 위한 외부 공모에 적극 대응해 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr