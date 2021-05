밀양시, 평생교육 온라인 자격증 취득 프로그램 학습자 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시가 ‘평생교육 온라인 자격증 취득 프로그램’을 신규 개설하고 25일까지 학습자를 모집한다.

평생교육 온라인 자격증 취득 프로그램에 신청하면 본인이 신청한 강좌에 한해 수강료 및 자격증 발급비까지 밀양시에서 전액 무료로 지원해 준다.

‘밀양시 평생학습 포털’에서 회원가입 후 로그인 해 온라인으로만 신청할 수 있다. 선착순(100개 강좌 지원)으로 마감된다. 대상자는 밀양시민이면 누구나 가능하며, 1인당 2개 강좌까지 신청할 수 있다.

한국직업능력개발원에 정식 등록된 6개 분야, 총 35개 민간자격증(심리상담사 1급, 노인통합관리지도사 1급, 자기주도학습코치상담사 1급 등)을 제공하며, 온라인 수업 이수 후 해당 강좌의 시험에 합격하면 자격증을 취득할 수 있다.

프로그램에 대한 자세한 내용은 밀양시 평생학습관으로 문의하면 된다.

