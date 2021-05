거창 여성단체협의회 코로나19 극복을 위한 캠페인

“코로나19 이겨낼 수 있습니다. 군민 여러분 힘내세요!”



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군여성단체협의회는 군청 로터리 주변에서 군민 대상으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지 캠페인을 했다고 13일 밝혔다.

주요 내용으로는 손 씻기, 마스크 착용, 급하지 않은 모임 자제, 다중이용시설 이용 시간 최소화 등 코로나19 기본 방역 수칙 준수사항으로, 음식점, 노래·유흥업소 등 많은 사람이 이용하는 업소에서는 스스로 방역관리를 철저히 하고, 특히 출입자명부 관리를 반드시 해달라고 홍보했다.

또한 5월은 가정의 달로 가족 모임과 야외활동이 증가하고 있어 군민들의 안전을 위해 거창군 자율 방제단 연합회 소속 10개 단체가 캠페인을 벌이고 있다.

구인모 거창군수는 “전 군민이 동참해야 코로나19를 이겨 낼 수 있기에 군민 모두가 방역 수칙을 철저히 준수해 주실 것”을 당부했다.

한편 거창군여성단체협의회는 여성권인 신장을 위한 활동뿐만 아니라 재난 현장 자원봉사활동, 캠페인 등 군민들의 안전을 지키는 모범 단체로도 평가받고 있다.

