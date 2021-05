‘맨발의 사나이’조승환, 얼음 위 맨발 퍼포먼스 세계신기록 경신

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시 홍보대사인 도전의 아이콘 ‘맨발의 사나이’ 조승환이 지구의 날 52주년을 맞아 지난 12일(수) 자신이 가지고 있는 얼음 위 맨발 퍼포먼스 세계신기록(2시간 35분)을 넘어 2시간 50분에 도전해 성공했다.

맨발의 사나이 조승환은 “최근 지구촌을 공포와 재앙으로 몰고 있는 코로나19도 지구 온난화의 영향이 크다”며 “지구 온난화의 심각성과 경각심을 일깨우고 좌절과 실의에 빠진 사람들에게 용기를 심어주고자 기후위기의 오늘을 경고한다”고 말했다.

행사는 5월 12일 오후 2시 서울시 인사동 인사아트홀 대강당에서 개최됐으며, 세계문화예술연합회가 주최·주관했다.

이날 맨발의 사나이 조승환씨는 세계신기록(2시간 35분)을 뛰어넘어 2시간 50분을 기록하며 대한민국 사나이의 강인함을 보여줬다.

한편, 세계 최강을 넘어 초인으로 불리는 ‘맨발의 사나이’ 조승환은 전라남도 광양시 출신으로 세계 최초 광양~ 임진각까지 427km 맨발 마라톤 성공, 세계 최초 만년설산 일본후지산(3776m) 맨발 등반 성공, 영하 30도 한라산 맨발등반 3회 성공, 2019년 1월 19일에는 얼음 위 맨발 오래 서 있기 세계신기록 경신 1억 기부 등 자타공인 초인으로 불리운다.

