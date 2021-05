[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한소희가 청순한 미모를 자랑했다.

최근 한소희는 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 한소희는 광고 촬영 현장에서 한쪽 손을 턱에 괸 채 카메라를 응시하며 휴식을 취하고 있는 모습이다.

특히 클로즈업 사진에도 불구하고 굴욕 없는 청순한 비주얼이 팬들의 시선을 사로잡는다.

한편 한소희는 현재 JTBC 새 금토드라마 '알고있지만' 을 촬영 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr