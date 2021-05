담양군 ‘바퀴 달린 문화도시 홍보단’ 운영

지난 6일부터 13일까지 담양군 읍·면 방문하는 문화 트럭 이용



주민의 일상에 가깝게 찾아가는 현장형 문화도시 홍보 프로그램 운영

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군문화재단은 지난 6일부터 13일까지 주민들에게 담양군 문화도시를 알리기 위한 ‘바퀴 달린 문화도시 홍보단’을 진행했다고 13일 밝혔다.

‘바퀴 달린 문화도시 홍보단’은 담양다운 문화도시를 소개하고, 담양 전체를 아우르는 문화도시의 시작을 알리기 위해 읍면을 직접 방문하는 문화 트럭을 활용한 현장형 프로그램이다.

이번 행사에서는 문화 도시추진단과 문화도슨트(Docent)가 문화도시에 관해 설명하며 이해도를 높이고, 작가가 그려주는 초상화, 주민 아카이브를 위한 사진 촬영 등 문화 체험을 통해 자연스럽게 담양다운 문화도시에 대한 공감대를 형성했다.

담양군 가사문학면에 사는 한 주민은 “일평생 일만 하느라 문화를 접하지 못한 마을 어르신들이 즐거워하셔서 만족스럽고 감사하다”며 “담양 곳곳의 어르신들이 문화생활에 한 발짝 다가갈 수 있는 마중물 같은 사업이 됐으면 좋겠다”고 소감을 전했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr