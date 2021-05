[아시아경제 이선애 기자] KSS해운은 B INTERNATIONAL SHIPPING & LOGISTICS DMCC와 2144억1946만9425원 규모 LPG 운송계약을 체결했다고 13일 공시했다. 이는 지난해 연간 매출액 2261억 8116만7041원의 94.8%에 해당하는 금액이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr