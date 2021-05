서민금융진흥원, 신용·부채 컨설팅에 금융취약계층 55% 신용점수 ↑

[아시아경제 송승섭 기자]신용·부채 컨설팅으로 정책서민금융자 절반 이상의 신용점수가 향상됐다는 분석이 나왔다.

13일 서민금융진흥원에 따르면 정책서민금융자에 제공된 신용·부채관리 컨설팅 시범사업으로 대상자 55%의 신용점수가 평균 54점 올랐다. 지난해 9월부터 6개월간 최고 458점까지 상승한 예도 있었다.

신용·부채관리 컨설팅은 신용관리가 어려운 이들에 맞춤 솔루션을 제공하는 서비스다. 관련 자격증이 있거나 금융권 근무경력 15년 이상인 전문 상담사가 매월 신용과 부채 현황을 분석해 알려준다. 시범사업 후 현재 정규사업으로 확대 시행 중에 있다.

컨설팅으로 제도권 금융회사 대출 가능 구간(신용점수 693점) 인원도 358명에서 569명으로 58.9% 증가했고, 235명은 시중은행을 이용할 수 있게 됐다. 평균 점수가 다소 낮은 99명도 서금원과 시중은행의 협업으로 출시한 우대상품을 받았다.

이계문 서금원장은 “더 많은 사람이 신용·부채관리 컨설팅을 이용하도록 확대 지원하겠다”면서 “1금융권 이용 지원을 위해 은행들과의 협업도 계속 확대하겠다”고 강조했다.

