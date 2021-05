갤러리아百, 윤여정 오스카 시상식서 착용한 주얼리 전시

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 오는 15일부터 18일까지 명품관에서 ‘마스터피스존 전시회’를 진행한다고 13일 밝혔다.

해당 전시회에서는 지난 4월 국제시계박람회 ‘워치스앤원더스 2021’에서 선보인 명품시계 신제품을 비롯해 국내 단 한 점뿐인 하이주얼리&워치 상품들을 대거 선보인다. 갤러리아는 최고의 하이주얼리&워치 상품을 전시하는 공간인 명품관 마스터피스존의 쇼케이스를 기존 3개에서 18개로 확대, 총 70억원 상당의 34개 상품을 특별 전시한다.

특히 쇼파드의 하이주얼리 상품들은 올해 오스카상을 수상한 배우 윤여정씨가 시상식에서 착용했던 다이아몬드 이어링과 팔찌, 사파이어 링(총 16억원 상당)으로 국내에서 첫 선을 보인다.

갤러리아 관계자는 “국내 최고의 명품 브랜드 집결지인 갤러리아명품관의 위상에 걸맞게 희소성 있는 하이주얼리&워치 제품을 한 곳에서 감상할 수 있는 전시를 기획했다.”라고 말했다.

