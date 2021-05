SSG닷컴, 스타벅스 쿨러 등 단독 상품 판매…“온라인에서 편리하게”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 13일 스타벅스 ‘e-프리퀀시’ 온라인 단독 상품 1차 판매를 시작한다고 밝혔다. 오는 20일과 27일 오전 10시에 각각 2차, 3차 판매를 순차적으로 진행한다.

SSG닷컴에서 이날 오전 10시부터 판매하는 스타벅스 여름 e-프리퀀시 상품은 총 5종이다. 스타벅스 매장의 증정품과는 색상 등에서 차이가 있다. 아이스 쿨러 박스인 서머 데이 쿨러의 경우 오프라인 매장에서는 서머 그린 색상과 서니 핑크 색상을 증정하지만 SSG닷컴에서는 같은 상품의 오션 블루 색상을 판매한다. 블루투스 스피커 기능과 무드 조명이 내장된 서머 나이트 싱잉 랜턴의 경우도 오프라인 매장에서는 증정되지 않는 크림 그레이 색상을 따로 제작해 판매한다.

오프라인 매장에는 없는 상품도 특별 기획해 판매한다. 최대 25kg의 짐을 운반할 수 있는 서머 데이 폴딩 카트는 오직 SSG닷컴에서만 구입할 수 있는 상품이다. 서머 그린 색상과 오션 블루 색상 2종이다.

SSG닷컴 관계자는 “스타벅스 매장 증정품과는 차별화된 라인업으로 소비자를 만족시킬 예정”이라며 “고객 편의 증진 차원에서 온라인에서도 원하는 상품을 쉽고 빠르게 구매할 수 있도록 준비하게 됐다”고 말했다.

