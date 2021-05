[아시아경제 공병선 기자] 국동 국동 005320 | 코스피 증권정보 현재가 3,730 전일대비 145 등락률 -3.74% 거래량 674,364 전일가 3,875 2021.05.12 15:30 장마감 관련기사 국동, 44억 규모 계열회사 채무보증 결정국동, 35억원 규모 자기주식취득 신탁 계약국동, 구자현 사외이사 자진사임 close 은 자회사 KUKDONG APPAREL(America),INC.에 수출 증대로 인한 생산설비 확충을 목적으로 67억원 규모 금전 대여를 결정했다고 12일 공시했다.

이는 자기자본 대비 7.48% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr