쎄트렉아이는 정부출연 연구기관과 108억원 규모 위성데이터 변환모듈 시제(4차) 제작 용역 계약을 체결했다고 12일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 12.07% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr