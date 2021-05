광주 동구, 민선7기 공약 추진율 94%

1분기 공약평가위 개최…5대 분야 41개 사업 점검

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 구민선7기 공약 이행사항 점검을 위한 ‘2021년 1분기 공약이행평가위원회’를 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 회의는 기획예산실장의 2021년 1분기 공약 추진사항 총괄보고 및 주민배심원 운영 결과 보고 후 공약별 사업추진사항, 현안 사업에 대한 점검 등 공약 이행추진 방향과 주민 만족도에 대한 체감방안 등을 모색했다.

동구는 ‘이웃이 있는 마을 따뜻한 행복 동구’라는 민선7기 구정 목표 아래 ▲일자리 민생경제 ▲도시환경 ▲마을 복지 ▲생활문화예술 ▲자치공동체 등 5대 분야 41개 공약사업을 중점 추진 중이다.

올해 1분기 공약 추진사항 점검 결과, 전체 공약 추진율은 94%로 2020년 4분기(91.8%) 대비 2.2% 증가한 수치다.

가장 높은 실적을 달성한 자치공동체 분야에서는 찾아가는 민원현장의 날 운영을 통한 주민과 구청장 간 상호소통 및 협력 구축, 마을공동체 활성화 추진 등으로 100% 이행률을 달성했다.

이 밖에 일자리 민생분야 98.5%, 도시환경 분야 82.9%, 마을 복지 분야 97%, 생활문화예술 분야는 96.8%의 높은 이행률을 보였다.

아울러 지난 1월 26일부터 지난달 23일까지 주민배심원제는 공약에 대한 주민배심원의 관심도 제고와 이해도를 높이고 민주적 절차에 따라 주민배심원 스스로 운영하면서 지역주민과의 협업과 소통 등 새로운 방향성을 제시했다.

또 동구는 공약 이행사항 등을 홈페이지에 공개해 주민들에게 구정 운영의 신뢰성과 투명성, 만족도를 높여나갈 방침이다.

임택 동구청장은 “지속적인 사업추진으로 구민들과의 소중한 약속인 공약사업이 임기 내 완전히 이행될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기할 것”이라며 “주민들과의 지속적인 소통으로 주민 의견이 온전히 구정에 반영하는 등 신뢰받는 공약 실현을 위해 노력하겠다”고 말했다.

