[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부 산하 직업교육기관인 한국폴리텍대학(폴리텍)은 12일 한국생산성본부, 한국소프트웨어산업협회와 인공지능(AI) 기술 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

3개 기관은 AI 기술 인재 양성을 위한 맞춤형 교육 콘텐츠 개발, 온·오프라인 교육 컨설팅, 청년층의 노동시장 진입 지원 등을 하게 된다.

폴리텍은 AI 기술 교육 역량을 강화하기 위해 다음 달부터 전 교원을 대상으로 단계별 연수를 진행하고 시범 교육도 할 계획이다. 올해 중 관련 학과 개편도 추진한다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr