까스텔바작 "골프존과 함께 아마추어챔피언십 개최"

골프웨어 까스텔바작이 골프존과 함께 전국 규모의 아마추어 스크린골프대회 ‘까스텔바작 챔피언십’을 개최한다.

아마추어골퍼라면 누구나 참여가 가능하고, 오는 6월6일까지 약 1개월 간 골프존 매장에서다. 지난 1월 함정우(27·하나금융그룹) 등 프로골퍼를 대상으로 열린 ‘까스텔바작 GTOUR 투어프로 인비테이셔널’에 이어 두번째 스크린 대결이다. 격전지는 가상코스 까스텔바작CC다. 무려 3억원 상당 시상품이 기다리고 있다. 전원에게 까스텔바작 할인 쿠폰을 준다.

스트로크 부문 우승자가 스탠드백과 보스턴백, 클러치백 세트, 최다 라운드 수상자는 고급 아이언세트를 준다. 홀인원과 롱기스트, 니어리스트, 최다 파, 최다 보기, 최다 더블보기 등 특별상까지 있다. "새롭게 리뉴얼한 까스텔바작CC에서 뉴 모델 박신혜의 상큼하고 풋풋한 매력을 만나볼 수 있다"며 "마치 박신혜와 라운드를 하는 느낌을 만끽할 수 있다"고 설명했다. 자세한 내용은 홈페이지에서 안내한다.