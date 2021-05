홈플러스, 서울우유 바디워시 출시…“1963년생 우유의 재탄생”

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 26일 업계 단독으로 LG생활건강·서울우유와 협업해 만든 ‘온더바디 서울우유 콜라보 바디워시’를 초특가에 한정 판매한다고 12일 밝혔다. 서울우유(1L) 상품과 함께 구매 시에는 1000원 추가 할인해 주는 이벤트도 마련했다.

이 제품은 패키지에 서울우유 로고와 서체, 독특한 색감을 그대로 적용해 특유의 복고 감성을 살렸다. 영양 보습에 좋은 산양유 추출물을 함유하고, 부드러운 향을 내는 것도 특징이다.

한편, 기존 우유갑 패키지와 혼동을 막기 위해 전용 용기를 펌핑 방식으로 개발했으며 상품 앞면 하단에는 밀크 파우더 향 바디워시 표시도 포함했다.

홈플러스 관계자는 “우유 바이어 경험을 살려 고객의 감성까지 충족하는 레트로 상품을 새롭게 기획하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 컬래버레이션을 통해 차별화된 상품을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

