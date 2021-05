성북구 강예지 학생 ‘소년상-창의과학예술’ 부문 우수상 받아

성북구 청소년지원센터 꿈드림 강예지 청소년 바른 성장으로 타의 귀감 돼 서울시장상 수여

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장, 이승로)는 지난 5일 서울시가 주최한 ‘서울시 시민상’ 수여식에서 성북구 청소년지원센터 꿈드림의 강예지 청소년이 바른 성장으로 타의 귀감이 돼 서울특별시장상을 수여했다고 밝혔다.

학교 밖 청소년이 바른 배움터와 다양한 활동분야의 경험을 통해 긍정적이고 건강한 청소년으로 성장했다는 것에 의미를 더했다.

‘서울시 시민상’은 5월 청소년의 달을 맞아 5개 부문(효행예절, 봉사협동, 희망성실, 창의과학예술, 글로벌리더십)에서 타의 귀감이 되는 어린이 및 청소년을 선발해 격려를 전하기 위한 상이다.

이번 ‘소년상-창의과학예술’ 부문 우수상을 받은 성북구청소년지원센터 꿈드림 청소년(강예지, 만 14세)은 꿈의 오케스트라 ‘성북’ 단원으로 활동, 2020년도 성북구청과 꿈드림이 주최한 성북구 꿈드림 도예동아리 ‘옹기종기’ 청소년 대표로 활동하는 등 지역사회 내에서 꾸준히 청소년 문화예술활동에 참여함으로써 어려운 환경을 극복하고 자신의 꿈을 이루기 위해 노력해왔다고 밝혔다.

또, 해당 청소년(강예지, 14)은 수상소감을 통해 “특별한 날을 더욱 의미 깊게 맞이할 수 있어 매우 기뻤으며, 기억에 많이 남을 것 같다”면서“이 상을 받을 수 있게 함께해준 성북구 꿈드림과 꿈드림 선생님들께 감사드린다”고 말했다.

매년 오프라인으로 진행되던 시상식은 올해 코로나19 확산 방지를 위해 유튜브 라이브 방송을 통한 생중계로 진행, 실시간 채팅을 통해 수상자 및 청소년들을 축하하는 시민들 간의 소통도 이루어졌다.

서울시 성북구 동선동에 소재한 성북구청소년지원센터 꿈드림은 언제나 학교 밖 청소년들을 위해 문이 열려있으며 학업지원, 취업지원, 자립지원, 건강지원사업 등 다양한 프로그램들을 펼치고 있다.

이와 관련된 자세한 내용 및 고민은 전화 혹은 성북구청소년지원센터 꿈드림 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

