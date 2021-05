[아시아경제 이지은 기자] 미국이 대북정책 검토 결과를 설명하기 위해 북에 접촉을 제안하고, 이에 북측이 '잘 접수했다'는 반응을 보인 것과 관련해 통일부가 "대화 계기가 마련된다면 긍정적"이라고 평가했다.

통일부 당국자는 11일 이같은 북미 접촉 진행상황에 대한 입장을 묻는 기자의 질문에 "여러 접촉 과정을 거쳐 북미가 실제로 빨리 마주앉아 대화할 수 있는 계기가 마련된다면 긍정적이라고 평가한다"고 답했다.

앞서 바이든 행정부는 지난주 북측에 대북정책 검토 결과를 설명하겠다며 접촉을 요구했고, 북한은 긍정도 부정도 하지 않고 '잘 접수했다'고 반응했다는 보도가 나왔다.

이에 통일부 당국자는 "북한 반응을 예단하기보다는 상황을 차분히 지켜보는 게 첫 번째"라며 "지금은 대화가 복원될 여건을 만드는 게 굉장히 필요한 시점"이라고 말했다.

