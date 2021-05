[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주 수완지구 인근 7학군(중학교 학교군) 중·고등학교가 오는 14일까지 원격수업을 연장한다.

10일 광주시교육청에 따르면 원격수업이 연장되는 7학군 중·고교는 모두 18개교다.

이 중 중학교가 11개교이며, 고등학교는 7개교다.

7학군 중·고교 18개교를 제외한 7·9학군 모든 유치원과 학교들은 12일부터 사회적 거리두기 1.5단계에 준하는 등교수업을 실시한다.

장휘국 교육감은 “광주에서 코로나19 확산세가 누그러들지 않고 있는 만큼 우리 학생들의 노래방이나 PC방 등 다중이용시설 이용 자제를 당부한다”며 “시교육청은 철저한 방역을 진행하고 안전수칙을 준수해 학생들의 배움과 안전을 지켜 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr