광주은행, 무조건 수수료 혜택 ‘쏠쏠한 MY통장’ 출시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 입출금이 자유롭고, 각종 금융 수수료를 면제받을 수 있는 비대면 전용 입출금통장 ‘쏠쏠한 MY통장’을 출시했다고 10일 밝혔다.

‘쏠쏠한 MY통장’은 은행을 방문하지 않고도 모바일웹뱅킹 등 비대면 채널을 통해 가입할 수 있다.

통장에 가입한 고객은 아무 조건 없이 ‘쏠쏠한 MY통장’ 계좌를 통한 거래일 경우 ▲전자금융(인터넷·폰·스마트뱅킹) 이체 수수료 ▲광주은행 자동화기기 현금인출수수료 ▲납부자자동이체 수수료를 무제한 면제받을 수 있다.

김훈 광주은행 디지털전략부장은 “금융수수료 면제를 위해 고객님의 직업이나 거래형태에 따라 상품 가입을 달리하고, 우대조건을 충족해야하는 번거로움을 덜어드리고자 비대면 전용 입출금통장인 ‘쏠쏠한 MY통장’을 출시하게 됐다”며 “앞으로도 광주은행은 트렌드를 반영한 다양한 상품과 고객중심을 실천하는 금융서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

