"10개월째 생업 끊겨, 살려달라"…또 거리 나선 유흥업주들

한국유흥음식업중앙회 경기·인천지회, 상경 시위

업주들 "10개월 영업 못해 회원 5명 극단 선택까지"

영업제한 조치 장기화에 몰래영업 사례도 잇따라

[아시아경제 송승윤 기자] 코로나19 상황에서 집합금지 명령으로 생업이 끊긴 유흥시설 업주들이 또 다시 거리로 나섰다.

한국유흥음식업중앙회 경기·인천지회는 10일 서울 영등포구 여의도에서 집결해 영업제한 조치 해제를 요구하는 상경 시위를 벌였다. 이번 시위엔 한국유흥음식업중앙회 경기지회 18개 지부 소속 회원들과 인천지회 소속 회원들 160여명이 참가했다. 이들은 이날 오후 1시부터 여의도 LG트윈타워 앞에서 집결해 영업제한 조치 해제를 요구하는 기자회견을 진행하고 청와대 앞까지 9인 1조로 행진했다.

이들은 “코로나 19 방역이 강화된 지난해 3월부터 현재까지 정부의 집합금지 명령으로 무려 10개월동안 영업을 못했다”면서 “이로 인해 90% 이상이 생계형 영세업주들인 유흥업주들은 건물주로부터 명도소송을 당하는 등 비참한 상황이 이어지고 있다”고 주장했다.

이어 “수입이 없어 임대료와 공과금 등을 수개월 체납하는 등 극심한 생활고를 견디지 못한 5명의 회원이 극단적인 선택까지 했다”고 덧붙였다.

이들은 “유흥주점에 집합금지가 내려지면서 불법 유사 유흥업소도 양성화되는 상황”이라며 “하루 속히 영업을 할 수 있게 집합금지를 해제해야 하며 손실보상법이 국회를 통과해야 한다”고 강조했다. 앞서 인천 지역 일부 유흥시설 업주들은 이날부터 집합금지 조치에 반발해 영업을 강행하겠다는 의사를 밝히기도 했다.

유흥시설은 지난해 3월 집합금지 권고 명령 이후 지금까지 약 1년여에 걸쳐 수차례 영업제한 조치가 내려졌었다. 현재는 서울과 경기·인천 등 수도권과 부산의 유흥시설 운영이 전면 중단된 상태다.

영업중단 상황이 장기화되면서 ‘몰래영업’을 하는 사례도 잇따르고 있다. 경찰청에 따르면 경찰은 지난달 5일부터 전날까지 경찰관 1만2647명을 투입해 지방자치단체 3200명의 인력과 합동으로 전국 4만2137개소의 유흥시설을 점검했다. 그 결과 감염병예방법 위반 및 식품위생법 위반 등 방역지침 위반 사례 670건·2785명을 단속했다. 유형별로는 감염병예방법 위반이 388건·3317명, 식품위생법 위반이 39건·181명, 음악산업법 위반이 242건·295명, 성매매처벌법 위반이 1건·15명으로 집계됐다.

전날 서울 서초구 한 유흥주점에선 문을 잠그고 영업을 하던 업주와 손님 등 42명이 감염병예방법 위반으로 적발됐다. 경찰은 "유흥주점이 지하주차장에서 손님을 픽업해 입장시킨다"는 신고를 받고 출동해 영업 중인 상황을 확인하고 소방당국, 구청 직원과 함께 단속을 벌였다. 같은 날 오후 서울 송파구 잠실동의 한 라이브카페에서도 몰래 영업을 하던 업주와 손님 등 26명이 감염병예방법 위반으로 적발됐다.

