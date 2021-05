IBK기업은행, 중소기업 학술논문 연구지원 협약 체결

중소기업 관련 데이터 및 연구비 지원

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 지난 1월 실시한 중소기업 학술논문 공모를 통해 접수된 141개 연구계획서 중 최종 10개를 선정해 연구비 지원 협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약으로 기업은행은 연구에 필요한 중소기업 관련 데이터를 제공하고, 7개의 일반연구자 과제에 1천만원, 3개의 학생연구자 과제에 500만원의 연구비를 지원한다.

‘스타트업 투자결정요인’, ‘중소기업의 ESG 활용방안 및 정책’, ‘중소벤처기업 생태계 활성화’ 등 결과논문이 기대되는 연구과제가 많다고 은행 측은 전했다.

IBK는 7월 중 우수논문을 선정하고 창립60주년을 기념해 열리는 ‘글로벌 중소기업금융 학술 컨퍼런스’에서 시상과 함께 발표할 예정이다.

조봉현 IBK경제연구소 부행장은 “연구결과는 향후 IBK의 중소기업 지원 정책에 적극 반영할 계획”이라며, “이번 지원을 계기로 중소기업 관련 학술연구가 더욱 활성화되길 바란다”고 말했다.

