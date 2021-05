[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주과역시에서 전날 하루 6명의 코로나19 확진자가 발생하며 확산세가 한풀 꺽인 모양새다.

9일 광주시에 따르면 전날 신규 확진자는 6명이다.

이들 중 4명은 광산구에 위치한 성덕고등학교 관련 n차 감염 사례다.

확진된 학생의 가족, 기존 확진자가 다녀간 스터디카페를 동시간대 이용해 확진된 대학생의 친구 2명, 또다른 동선인 오락실 주인이다.

성덕고 관련 누적 확진자는 22명이다.

전날에는 북구 소재 호프집 관련 1명이 자가격리 해제 전 검사에서 최종 확진됐으며, 감염경로 미상 확진자 1명도 추가됐다.

광주 지역 누적 확진자는 2485명이다.

