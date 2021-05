다음주 '로또분양' 단지는…전국 7348가구 공급

리얼투데이 5월 둘째주 분양캘린더

시세차익 억대…동탄역 디에트르퍼스티지

다음주 전국 15곳에서 7348가구의 청약 접수가 진행된다. 수억원의 시세 차익이 기대돼 '로또'로 꼽히는 '동탄역 디에트르 퍼스티지'와 비규제지역 '직산역 서희스타힐스' 등 알짜 단지도 포함돼 시장의 관심이 쏠릴 것으로 예상된다.

8일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 다음주 전국 곳곳에서 활발한 분양 시장이 열린다. 우선 오는 11일 서희건설은 충남 천안 서북구 성거읍 신월리 406-1번지 일대에 공급하는 '직산역 서희스타힐스' 1순위 청약 접수를 받는다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 8개 동, 전용면적 59·84㎡ 총 653가구 규모다.

이 중 294가구를 일반에 분양한다. 지하철 1호선 직산역이 도보권에 있고 단지 주변으로 5개의 산업단지가 위치해 직주근접 수요가 풍부하다. 비규제지역으로 전매제한이 없으며, 가구원도 청약이 가능하다.

같은날 대방건설은 경기도 화성시 오산동 979번지 일원에 들어서는 '동탄역 디에트르 퍼스티지'의 1순위 청약 접수를 실시한다. 단지는 지하 6층~지상 49층, 3개 동, 전용면적 84~102㎡ 아파트 531가구와 오피스텔, 오피스, 판매시설 등이 들어서는 주거복합단지로 조성된다.

단지는 SRT 동탄역이 바로 옆에 위치해 광역 이동이 편리하며 향후 GTX-A, 동탄~인덕원선, 동탄트램 등이 개통될 계획이다. 주변에 롯데백화점(예정), 이마트(예정), CGV, 동탄여울공원 등 생활 인프라가 구축돼 있다.

오는 14일 한양건설은 경기도 화성시 향남읍 상신리 610-57번지 일원에 짓는 '향남역 한양수자인 디에스티지'를 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 27층, 11개 동, 전용면적 61~101㎡ 총 945가구 규모다. 인근에 향남 홈플러스 등 대형 마트, 쇼핑센터가 있다. 경부고속도로, 서해안고속도로, 제2외곽순환 고속도로와 SRT고속철도 등 교통망도 양호하다.

신동아건설은 강원도 춘천시 근화동 752-11, 752번지 일원에 '춘천 파밀리에 리버파크'를 선보인다. 단지는 지하 3층~지상 42층, 2개 동, 전용면적 59~84㎡ 총 320가구 규모며 이 중 157가구가 일반 분양된다. 단지는 춘천역, 남춘천역, 춘천 고속·시외버스 터미널 등이 가깝고 춘천중·고, 중앙초, 강원대, 한림대 등으로의 통학이 편리하다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr