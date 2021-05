신세계百, 화훼농가 돕기 나서…“카네이션·장미 200단 팝니다”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점이 코로나19가 장기화되면서 판로 확보가 힘든 화훼농가의 꽃을 대량 매입해 판매하는 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

신세계 강남점은 오는 27일까지 지하 1층에서 ‘블라썸 데이’를 연다. 졸업식 및 지역 행사 축소로 매출이 급감하여 생계에 어려움을 겪는 화훼농가를 돕기 위한 프로젝트다. 신세계가 리시안셔스, 스톡크 등 총 200단을 경기도 화성 화훼농가에서 직접 매입해 합리적인 가격에 선보인다.

이번 행사는 가정의 달인 5월을 맞아 로즈데이, 스승의 날, 부부의 날 등 다양한 테마로 선보인다. 특히 생산량은 많지만 판매량이 적은 꽃 위주로 구성해 화훼농가를 적극 도울 계획이며 꽃 포장용 비닐 대신 100% 분해가 되는 친환경 종이 포장재를 사용하고 있다.

오는 13일까지는 로즈데이를 앞두고 장미, 리시안셔스 등을 판매하고, 27일까지는 스승의 날, 성년의 날, 부부의 날 등이 있어 존경과 감사를 전할 수 있는 카네이션, 안시리움 등을 구매할 수 있다. 이 외에도 델피늄, 스타티스 등을 만날 수 있다.

신세계 관계자는 “지난해에 이어 올해도 어려운 화훼농가 돕기에 나섰다”며 “앞으로도 지역 농가 등을 위한 다양한 상생 활동에 적극적으로 동참할 계획”이라고 말했다.

