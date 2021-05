[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 309,000 전일대비 5,000 등락률 +1.64% 거래량 304,854 전일가 304,000 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼, 1Q 영업익 6238억…흑자전환 롯데케미칼, 1분기 영업이익 6238억원…흑자전환공매도 조정장…'어닝 서프라이즈' 종목 매수 기회 close 은 올해 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 "중질유 석유화학시설(HPC) 프로젝트는 올해 하반기 기계적 준공을 계획하고 있다"며 "인도네시아 투자도 올해 안에 확정할 계획이다"라고 밝혔다.

