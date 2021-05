남부공항서비스, 행정직·현장관리직 34명 공개 모집

남부권 공항 등 10개 지역 시설 운영 관리

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 남부공항서비스가 행정 분야와 현장 관리직원을 공개 모집한다.

남부공항서비스는 정부의 정규직 전환 정책에 따라 안정적 일자리 창출을 위해 한국공항공사가 100% 출자해 설립한 회사이다.

김해공항과 제주공항 등 남부권 공항 영·호남 10개(울진비행훈련원 포함) 지역 공항시설의 관리 운영을 맡고 있다.

본사는 부산 김해국제공항에 있다. 안정적인 관리운영을 위해 행정 및 현장 관리직원들을 채용할 계획이다.

블라인드 방식으로 운영과 시설분야, 행정분야(공항별)에서 총 34명 뽑을 예정이다.

채용공고는 5월 8일부터 홈페이지를 통해 한다. 원서는 5월 10일부터 19일 오후 2시까지 채용사이트를 통해 서류 접수할 예정이다.

필기는 6월 6일 면접은 6월 16일 진행하며 신체검사를 거쳐 올해 7월 중 임용할 예정이다.

자세한 전형일정은 8일 이후 남부공항서비스 홈페이지 게시판과 채용사이트에 나와 있는 공고문을 보면 된다.

남부공항서비스 조영진 대표이사는 “미래세대를 선도할 항공우주분야인 공항에서 일할 인재들이 함께하면 좋겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr