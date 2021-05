▶정우교씨 별세. 정의철(숨과쉼 대표)·의송(코스닥협회 경영지원그룹장)씨 부친상. 남향림씨 시부상=안양 만양구 메트로병원 장례식장 1층 귀빈실, 발인 9일 오전 7시, 장지 경기도 용인시 용인공원, (031)442-0440

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr