광진구 ‘우리집 방콕놀이 올림PICK' 온라인 공모

17일까지 집에서 즐길 수 있는 놀이활동 영상 공모…총 30점 시상

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 가정의 달 5월을 맞아 17일까지 ‘우리집 방콕놀이 올림PICK 온라인 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 코로나19 장기화로 집에서 보내는 시간이 많아진 아동들을 위해 건강한 놀이문화를 형성·확산시키기 위해 마련됐다.

공모주제는 ‘집에서 즐길 수 있고 친구들에게 공유하고 싶은 특별한 놀이활동’으로, 놀이활동을 하는 모습을 3~5분 이내의 영상으로 촬영하면 된다.

참가대상은 광진구에 거주하는 18세 미만 아동·청소년, 가족 단위로 참가 시 성인도 참여 가능하다.

참여를 원하는 아동·청소년 및 가족은 오는 17일까지 영상파일과 광진구청 홈페이지 내 게재된 신청서류를 작성하여 방문, 우편 또는 이메일로 제출하면 된다.

접수된 작품은 심사를 통해 대상 1점, 최우수상 3점, 우수상 5점 등 총 30점을 선정하여 시상할 예정이다.

또 수상작은 우수한 놀이문화가 확산될 수 있도록 지역 내 학교 및 아동·청소년 기관 등에 배포될 예정이며, 향후 온라인 전시회를 개최하여 구민들과 즐거움을 나눌 계획이다.

기타 자세한 사항은 광진구청 홈페이지 내 공고문을 참고하거나 아동청년과로 문의하면 된다.

김선갑 광진구청장은 “아동이 건강하고 행복하게 성장하기 위해서는 ‘놀 권리’ 또한 보장되어야 하며, 이번 공모전을 통해 ‘놀 권리’에 대한 인식이 확산되기를 기대한다”며 “코로나19로 집에서 머무는 시간이 길어진 아동·청소년들이 자신만의 재미있고 특별한 놀이활동을 친구들에게 많이 공유해주길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr