코로나19 백신 지재권 면제 논의한 WTO "매우 건설적" 평가

[아시아경제 임철영 기자] 코로나19 백신 지식재산권 면제 여부를 둘러싸고 이목이 집중되고 있는 가운데 5일(현지시간) 지식재산권 면제 논의를 이어간 세계무역기구(WTO)가 매우 건설적이었다고 평가했다.

AFP 통신에 따르면 키스 록웰 WTO 대변인은 총회 이후 열린 언론 브리핑에서 "모든 당사국들이 백신 생산을 늘리고 배분 과정의 형평성을 개선하는 데 같은 목표를 가지고 있다"면서 총회 분위기는 이전 논의 때보다 훨씬 건설적이었다고 전했다. 이번 총회는 6일까지 이틀동안 진행된다.

코로나19 백식 지재권 면제 논의는 미국과 유럽연합(EU) 등에서 반대 의사를 표명하면서 진전을 이루지 못했으나 조 바이든 미국 행정부가 지재권 면제를 지지한다고 밝히면서 급물살을 타기 시작했다.

WTO는 특히 코로나19 지식재산권 면제를 제안한 인도와 남아프리카공화국이 새로운 제안을 다음주 중 제출 할 것으로 예상한다고 덧붙였다. 그러면서 새로운 제안을 논의하기 위해 내달 초 예정된 공식 회의 논의하는 자리가 이달 말께 열릴 수 있다고 밝혔다.

응고지 오콘조이웨왈라 WTO 사무총장도 백신 지식재산권 면제와 관련한 새 제안서 제출 계획 소식에 환영의 뜻을 전했다. 그는 "실제 문서를 앞에 두고 앉을 수 있다면 모두가 수용할 수 있는 실용적 방법을 찾을 수 있을 것이라고 확신한다"고 말했다.

이어 백신에 대한 공평한 접근에 대해 "우리 시대의 도덕적, 경제적 문제"이라면서 "세계가 지켜보고 있는 만큼 코로나19 대응과 관련해 절박감을 가질 필요가 있다"고 강조했다.

