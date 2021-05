[아시아경제 황준호 기자] 케이티는 국민연금공단의 지분이 12.20%(3185만7000주)로 늘었다고 6일 공시했다.

국민연금은 지난달 6일 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,350 전일대비 250 등락률 +0.86% 거래량 766,919 전일가 29,100 2021.05.06 14:27 장중(20분지연) 관련기사 KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축매년 17%씩 크는 클라우드PC…통신 3사도 격전KT그룹, 5월 가정의달 혜택…VOD·캠핑·쇼핑까지 close 의 보통주 3039만7944주(11.64%)를 보유하고 있다고 공시했으나 이번에 145만9056주를 추가 매입했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr