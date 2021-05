[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 3층 바이네르 구두 매장에서 곧 다가올 여름을 맞아 발이 편안한 여름 샌들을 선보이고 있다. ‘가정의 달’을 맞아 7~9일 여성의류와 남성의류 그리고 구두 매장에서는 ‘사랑과 감사 孝 대전’을 마련해 사은혜택과 할인행사도 진행한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr