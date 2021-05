[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 코로나19 집단감염이 발생한 광주 광산구 A 고등학교가 6일 전교생을 대상으로 원격수업을 실시한다.

광주시교육청은 이날 오전 방역당국과의 논의 끝에 A고교 전교생 964명을 대상으로 원격수업을 실시하기로 결정했다고 밝혔다.

A고교에서는 현재까지 고3 수험생 1명을 포함해 14명의 코로나19 확진자가 발생했다.

전날 지표 환자인 A고교 1학년생이 확진 판정을 받은 뒤 실시된 전수 검사에서 추가로 학생 13명이 양성 통보를 받았다.

지표 환자는 가족으로부터 감염된 것으로 방역당국은 보고 있으며, 최초 감염원은 아직 밝혀지지 않았다.

시교육청과 방역당국은 밤사이 추가된 13명의 밀접접촉자 등을 분류해 자가격리 조치할 예정이다.

특히 고3 수험생들의 추가 감염 확산을 차단하는 데 주력하고 있다.

