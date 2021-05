[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일

<장 마감 후 주요 공시>

▲ 예스티 예스티 122640 | 코스닥 증권정보 현재가 15,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,800 2021.05.06 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 예스파워테크닉스, 한국전기연구원과 ‘SiC 트렌치 모스펫’ 기술이전 계약 체결예스티, 73억원 규모 자사주 처분 결정놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목 close =약 100억 원 규모 제 3자 배정증자 결정

▲ 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 52,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 53,400 2021.05.06 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 공매도 재개 첫날 1.1兆 '배팅'…전문가 "증시 영향 제한적" 삼천당제약, 검색 상위 랭킹... 주가 1.45%삼천당제약, 외국인 2982주 순매도… 주가 0.37% close =풍문 및 보도 관련 중국 파트너사와 2020년 11월 오럴 인슐린 및 오럴 GLP-1에 대한 전략적 제휴(LOI) 체결, 현재는 중국 및 미국 파트너사와 해당 제품에 대한 Technical Due Diligence(실사) 및 비즈니스 관련 사항(파트너사 해당 지역 임상 비용 전액 부담 조건을 포함한 마일스톤과 로열티 지급 조건 등)을 협의 중

▲ 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 142,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 141,700 2021.05.06 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“컴투스, 신작 출시 초기 흥행성과 우수…주가 급락은 과도”[종목속으로]컴투스, 실적 보다 신작?[클릭 e종목]"컴투스, 백년전쟁 흥행에 달린 주가 방향성" close =100억 원 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

▲효성오앤비=자기주식 87만 주 처분 결정, 처분 예정금액 약 110억 원, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구

▲ 한국정밀기계 한국정밀기계 101680 | 코스닥 증권정보 현재가 1,440 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,440 2021.05.06 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 결산시즌...코스닥 적자기업 비상한국정밀기계, 공작기계 테마 상승세에 7.63% ↑8월 30일 코스닥, 10.98p 오른 610.55 마감(1.83%↑) close =상장적격성 실질심사 대상 결정

▲ 코렌 코렌 078650 | 코스닥 증권정보 현재가 1,225 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,255 2021.05.06 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일“오르는 종목 어디 없을까?” 고민은 그만하시죠코렌, 커뮤니티 활발... 주가 0.97%. close =공시불이행 및 공시번복으로 불성실공시법인 지정예고

▲ 엠에프엠코리아 엠에프엠코리아 323230 | 코스닥 증권정보 현재가 3,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,320 2021.05.06 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 “코로나19로 소비 패턴 변화… 1분기 경기 관련 소비재 주목”엠에프엠코리아, 28만주 전환청구권 행사엠에프엠코리아, 외국인 2만 6176주 순매수… 주가 -3.3% close =자기주식 117만 1,982주 처분 결정, 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채의 발행으로 인한 처분

▲ 오리엔탈정공 오리엔탈정공 014940 | 코스닥 증권정보 현재가 5,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,360 2021.05.06 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“어서 와서 받아가세요” 좋은 정보 금방 사라져요 close =오리엔탈홀딩스 유한회사에서 주식회사 오리엔탈검사개발로 최대주주 변경

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr