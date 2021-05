금천청년 주거 고민 상담으로 해결

금천구, 청년들 주거고민 해소 위한 전문상담 서비스 제공

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 지역 내 증가하는 1인 가구 청년들의 주거복지 향상을 위해 5월부터 전문상담 서비스를 제공한다.

구는 자립기반이 취약, 부동산 계약 등에 미숙한 사회초년기 청년들이 주거공간을 마련하는 과정에서 마주하는 각종 어려움을 해소하는데 도움을 주기 위해 이 같은 사업을 마련했다고 밝혔다.

상담은 온·오프라인으로 병행 운영되며, 온라인상담은 카카오톡 채널 ‘금천청년주거상담’을 통해 평일 오전 10시부터 오후 6시까지 수시 상담이 가능하다. 1:1 오프라인 상담을 희망하는 청년은 사전예약을 통해 매주 목요일 청춘삘딩으로 방문하면 된다.

금천구 전입을 희망하는 청년은 물론 주거와 관련한 문제로 고민이 있는 청년이라면 누구나 참여가 가능하다.

부동산 계약에 관한 전문 상담 뿐 아니라 주거마련 과정에 도움이 될 수 있는 다양한 주거지원 정책 정보도 함께 제공한다.

아울러 구는 부동산 현장방문 동행서비스를 제공해 계약 전 확인 사항 등을 함께 점검, 청년들이 각자의 조건에 맞는 최적의 주거공간을 선택할 수 있도록 도울 예정이다.

한편, 지난해 청춘삘딩에서는 300건 이상의 온·오프라인 주거상담이 진행됐다. 상담에 참여한 한 청년은 “부동산에 방문하는 것이 부담되어 늘 고민이었는데 카카오톡을 통해 편안하게 전문가의 상담을 받아볼 수 있어 좋았다” 며 참여후기를 남겼다.

유성훈 금천구청장은 “금천구도 1인 가구 청년층이 지속적으로 늘어나고 있는 추세다”라며 “앞으로도 자립의 첫발을 내딛는 청년들이 지역 내에서 안정적으로 정착할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

자세한 사항은 청춘삘딩으로 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr