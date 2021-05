시대 따라 변한 '홍삼'…농축액에서 파우치·스틱으로

정관장 홍삼 제품 시대별 트렌드

세대별 선호제품 각기 달라

[아시아경제 이승진 기자] 대표 건강식품인 홍삼이 시대에 따라 인기 제품의 형태도 변해온 것으로 나타났다.

6일 KGC인삼공사가 지난 30여년 동안의 정관장 매출을 분석한 결과에 따르면 2000년대 이전에는 홍삼 100% 농축액 '정관장 홍삼정'이 인기를 끌었다면, 최근에는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 소비 주체로 부상하며 편의성을 높인 '홍삼정 에브리타임'이 인기인 것으로 나타났다.

2000년대 이전까지 가장 많이 판매된 홍삼 제품은 '정관장 홍삼정'이다. 정관장 홍삼정은 매해 100만병 이상 판매됐는데, 이는 20초에 1병이 판매된 꼴이다. 특히 100년이 넘는 역사를 지니고 있는 홍삼정은 60대 이상의 두터운 마니아층을 형성하고 있다.

2000년대에 들어서면서 파우치형 제품이 강세를 띄는 것으로 나타났다. 홍삼이 명절 선물로 각광 받기 시작하면서 선물하기에 좋은 파우치형의 인기가 높아졌다. 정관장을 대표하는 파우치형 제품에는 ‘정관장 홍삼톤’이 있다. 홍삼 농축액을 주원료로 다양한 생약재를 배합한 복합한방 액상 파우치 브랜드로 전체 매출의 절반가량이 명절이나 가정의 달 등에 판매되는 것으로 나타났다.

2005년에 출시한 ‘정관장 홍삼톤골드’는 홍삼과 식물성 원료를 배합해 만든 제품 중 처음으로 면역력에 대한 기능성을 식약처에서 인정을 받았다. 10년 넘게 해마다 1000억원 이상의 매출을 기록하며 홍삼정에 이은 정관장의 베스트셀러이자 스테디셀러로 자리 잡았다.

2010년대 들어서는 중장년층에게 인기가 높았던 홍삼 제품이 젊은 세대에게서도 인기가 높아지며 휴대성과 섭취 편의성이 높은 제품 수요가 늘어나기 시작했다.

이에 정관장은 2012년 10월 최초로 스틱형 홍삼 제품인 ‘정관장 홍삼정 에브리타임’을 출시했다. 출시 50일 만에 1만5000세트가 판매됐고, 매해 2배 이상 매출이 증가하며 출시 5년 만인 2016년에 연매출 1000억원을 돌파하면서 메가 브랜드로 성장했다.

정관장 홍삼정 에브리타임은 섭취 편의성과 활동성을 내세워 MZ세대에게 가장 인기가 높다. 지난해 정관장 제품 중 2030세대에게 가장 많이 팔린 제품도 홍삼정 에브리타임이다. 코로나19 상황에서도 2030세대 매출이 전년동기대비 27% 증가하며 정관장의 MZ세대 고객 유입에 큰 역할을 한 제품으로 평가 받는다.

김형숙 KGC인삼공사 브랜드실장은 “정관장을 대표하는 3대 브랜드인 홍삼정과 홍삼톤, 홍삼정에브리타임은 특히 선물로도 인기가 높다”면서 “이번 가정의 달에도 가족 간 건강을 챙기는 선물 수요가 증가하면서 부모님이나 자녀 건강을 위해 정관장을 찾는 소비자들이 늘어날 것으로 전망된다”고 전했다.

