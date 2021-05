KDB생명, 배려계층 아동 위한 꿈꾸는 공부방 조성

[아시아경제 오현길 기자] KDB생명은 초록우산어린이재단과 인테리어 플랫폼 집꾸미기와 배려계층 아동 주거 환경 개선과 '꿈꾸는 공부방' 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

KDB생명은 이번 협약식에서 작년 임직원 기부금을 포함한 약 7000만원의 후원금을 전달했으며, 꿈꾸는 공부방 조성 사업을 시작으로 배려 계층의 주거 환경 개선 사업을 추진할 예정이다.

박성준 KDB생명 전략기획부문장은 "더 나은 미래를 준비하는 보험업의 특성을 반영하여 어린이와 청소년들에게 공부방을 조성해주는 뜻 깊은 사회공헌 사업에 함께 할 수 있게 돼 기쁘게 생각한다"며 "코로나19 장기화로 밖에서 마음껏 뛰어놀지 못하는 아이들이 더 나은 환경과 쾌적한 공부방에서 꿈과 희망을 키워나갈 수 있기를 바란다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr