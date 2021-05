이마트24 "장마 필수템 '장수막걸리 우산' 출시"

비 오는 날 연상되는 막걸리+우산 결합…이색 협업 상품 출시

"MZ세대 공략 위해 이종업계와 협업…차별화 상품 기획"

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 4일 막걸리 업계 1위 브랜드 장수막걸리와 손잡고 '장수막걸리 투명 자동 우산'을 출시한다고 밝혔다.

장수막걸리 우산은 투명한 장(長)우산에 장수막걸리병 패턴을 디자인해 재미를 더한 상품이다. 이마트24는 비가 오는 날 하면 가장 먼저 생각나는 것 중 하나인 '막걸리'와 '우산'을 컬래버레이션해 이번 상품을 선보이게 됐다.

품질에도 신경 썼다는 설명이다. 우산 프레임은 충격에 강한 스틸재질을 사용해 강도를 높였으며 전착도금 처리로 프레임 칠이 잘 벗겨지지 않도록 해 녹의 발생을 최소화 했다. 가격은 8000원이다.

이번 장수막걸리 우산은 지난 3월 선보인 장수막걸리 플래너와 점착 메모지에 이은 두 번째 협업 상품이다. 오랜 기간 사랑 받아온 장수막걸리에 뉴트로 감성을 더했다. 이를 통해 색다름을 재미로 느끼는 20~30대 고객들을 공략한다는 계획이다.

이마트24는 장수막걸리 우산을 비롯해 앞으로도 기존에 없었던 이색 협업 상품을 지속 선보임으로써 '펀슈머(Fun+consumer, 상품 구입 시 재미를 추구하는 소비자)' 고객 발길을 이마트24로 향하게 한다는 포부다. 최지혜 이마트24 비식품팀 바이어는 "비가 오면 막걸리와 함께 장수막걸리 우산이 생각나고, 이를 통해 이마트24를 떠올리게 하는 연상 작용으로 이어지기를 바라는 마음으로 이번 상품을 기획하게 됐다"고 말했다.

