김도읍 "김오수 득표수 '꼴지'...文 국정철학은 '코드인사'를 통한 정권 비호"

[아시아경제 김소영 기자] 김도읍 국민의힘 의원이 문재인 대통령이 차기 검찰총장 후보자로 김오수 전 법무부 차관을 지명한 것에 대해 "'정치적 중립과 독립'이 생명인 검찰총장마저 '코드인사'를 강행한 것"이라고 강하게 비판했다.

김 의원은 3일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "오늘로써 문재인 대통령의 국정철학이 무엇인지 알게 됐다"며 이같이 밝혔다.

그는 "김오수 검찰총장 후보자가 어떤 사람인가"라며 "법무차관 시절 박상기, 조국, 추미애 전 법무장관을 보좌하며 검찰과 대척점에 서 검찰 내부의 신망을 잃은 사람. 차관 재직 때는 이성윤 서울중앙지검장(당시 법무부 검찰국장)과 함께 윤석열 총장을 제외한 '조국 수사팀'을 제안했다가 검찰의 거센 반발을 샀다"고 설명했다.

이어 "현 정권 들어 검찰총장, 공정거래위원장, 금융감독원장, 국민권익위원장 등 각종 요직의 후보로 꾸준히 거론됐던 그야말로 '친정권 코드인사'"라며 "특히 청와대에서 감사원 감사위원으로 두 차례나 추천했으나 최재형 감사원장이 '정치적 중립'을 문제 삼으며 인선을 거부했던 사람"이라고 적었다.

그러면서 "이번 김오수 전 차관의 검찰총장 지명 과정은 '잘 짜여진 시나리오' 그 자체였다. 박범계 법무장관이 차기 검찰총장 인선 기준과 관련해 '대통령의 국정 철학에 대한 상관성이 클 것'이라고 바람을 잡았다"고 지적했다.

또 "박상기 전 법무장관이 위원장인 검찰총장인사추천위원회는 29일 김오수 전 차관을 포함해 4명을 추천했다. 김오수 전 차관은 4명 중 득표수가 '꼴지'였다고 한다"고도 덧붙였다.

김 의원은 이어 "김오수 전 차관의 고교 2년 선배인 민주당 송영길 의원이 당 대표에 선출됐고 바로 다음 날인 오늘 김오수 전 차관이 새 검찰총장에 지명됐다. 과연 이것이 우연의 일치인가"라고 반문했다.

그는 "오늘로써 문재인 대통령의 국정철학이 무엇인지 알게 됐다. '코드인사'를 통한 정권 비호가 국정철학이었다"며 날 선 비판을 내놨다.

그러면서 "이제 문재인 정권의 남은 임기는 1년이다. 각종 정권 관련 수사와 차기 대통령선거 관리에 큰 영향을 미칠 정권 마지막 검찰총장 인선은 법과 원칙, 정치적 중립과 독립을 최우선으로 삼아야 한다"고 당부했다.

김 의원은 "하지만 김오수 후보자는 이와는 거리가 먼 사람이다. 그런 만큼 김오수 검찰총장 후보자 지명은 반드시 철회돼야 한다"고 거듭 비판했다.

