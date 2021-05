[아시아경제 송승섭 기자]Sh수협은행은 5월 가정의 달을 맞아 ‘골든위크’(Golden Weeks) 이벤트를 실시한다고 3일 밝혔다.

이벤트 대상은 수협은행 스마트뱅킹(파트너뱅크, 헤이뱅크)에서 정기 예·적금을 가입한 고객 등이다.

매주 선착순 300명(4주간 1200명)을 선정해 모바일 커피 쿠폰을 증정한다. 모든 미션을 완료하면 온 가족 호텔 숙박권(2명), 외식 상품권(10명)도 제공한다.

Sh수협은행 관계자는 “앞으로도 고객에 더 좋은 금융서비스와 색다른 혜택을 제공하도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr